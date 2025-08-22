Новый экспоцентр в Перми построят с помощью КРТ

О планах строительства нового экспозиционного комплекса возле действующего здания на шоссе Космонавтов, 59, было известно ранее. Сейчас по этому адресу действует выставочная площадка «Пермь-Экспо». В июне вопрос экспозиционного комплекса поднимался на заседании инфраструктурного комитета краевого заксобрания. Тогда механизм возведения объекта еще обсуждался, но власти склонялись к тому, что объект возведут с помощью инструмента комплексного развития территории. Отмечалось, если стройка будет вестись с помощью КРТ, инвестору предоставят участки для возведения жилья. Среди потенциальных инвесторов собеседники «Ъ-Прикамье» называли застройщика «Девелопмент-Юг».