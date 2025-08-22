На территории Прикамья обнаружили более 12 тысяч тонн опасного зерна

Территориальное управление Россельхознадзора в период с 1 января по 21 августа объявило 40 предостережений агрохозяйствам региона при серийном выпуске зерна. Юридические лица и индивидуальные провели недостоверное декларирование 12,5 тыс. тонн продовольственной и кормовой пшеницы, ячменя и ржи.