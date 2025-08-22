На территории Прикамья обнаружили более 12 тысяч тонн опасного зерна

Территориальное управление Россельхознадзора в период с 1 января по 21 августа объявило 40 предостережений агрохозяйствам региона при серийном выпуске зерна. Юридические лица и индивидуальные провели недостоверное декларирование 12,5 тыс. тонн продовольственной и кормовой пшеницы, ячменя и ржи.
Один из выявленных фактов краевой надзорный орган зафиксировал 21 августа в отношении ООО «Уралагро». Предприятие недостоверно задекларировало партию яровой пшеницу яровой на кормовые цели общим весом 2,7 тыс. тонны. «Уралагро» осуществляет деятельность по выращиванию зерна в Ординском муниципальном округе.
«Нарушение декларирования установили при осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований путем анализа данных, размещенных в реестре деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации», — пояснил Россельхознадзор.
Агропредприятие в протоколах испытаний к декларации при определении микотоксинов, пестицидов и содержание вредных примесей использовало методики, неприменимые для исследования таких показателей.
Россельхознадзор вынес решение о прекращении действия декларации о соответствии яровой пшеницы на кормовые цели.