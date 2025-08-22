Турпоток в Узбекистан за год вырос на 49%

Чаще всего в республику приезжали туристы из Кыргызстана — более 1,8 млн человек, Казахстана — 1,46 млн и Таджикистана — 1,44 млн.
Число российских туристов превысило отметку в 536,8 тыс. человек. Из Афганистана в РУз приехало более 267,4 тыс. человек.
Из стран дальнего зарубежья нашу страну активно посещали китайские и турецкие туристы — 103,1 тыс. и 96,4 тыс. соответственно. На Индию пришлось 38 тыс. человек.
В основном иностранцы приезжали в Узбекистан посетить родственников — свыше 4,3 млн человек. Попутешествовать по стране — 949,9 тыс., по работе — 710 тыс. Число бизнес-туристов на начало августа составило 255,1 тыс. человек.