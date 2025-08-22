Пропажу автобусов на некоторых маршрутах объяснили в Ростове-на-Дону

Пропажу машин на нескольких маршрутах в Ростове-на-Дону объяснил и.о. директора городского департамента транспорта Александр Тарасов. Чиновника цитирует портал «Ростовский городской транспорт».
— Летом падает пассажиропоток, и это единственное время, когда перевозчики могут отпустить своих водителей в отпуск. Мы принимаем меры, набираем водителей. Касаемо маршрута № 19, нет перевозчика, который желает обслуживать этот маршрут, — прокомментировал Александр Тарасов.
Объяснения поступили после нареканий относительно автобусов № 1А («Суворовский — главный автовокзал»), № 13 («СТ Утро — Центральный рынок»), № 19 («Стартовая — площадь Карла Маркса»), а также троллейбусов № 5, 8, 9, 10, 12, 14.
Александр Тарасов также рассказал о снижении числа троллейбусов на линиях. Если в 2023 году общий выпуск составлял 35−38 единиц, то сейчас курсируют 11−16 единиц.
— После того, как предприятие наберет водителей, выпуск подвижного состава будет увеличен. С сентября, однозначно, выпуск будет увеличиваться в связи с выходом из отпусков водителей и в целом с увеличением пассажиропотока. Будет проведена оптимизация графиков работы водителей, — добавил Александр Тарасов.