Пропажу автобусов на некоторых маршрутах объяснили в Ростове-на-Дону

— После того, как предприятие наберет водителей, выпуск подвижного состава будет увеличен. С сентября, однозначно, выпуск будет увеличиваться в связи с выходом из отпусков водителей и в целом с увеличением пассажиропотока. Будет проведена оптимизация графиков работы водителей, — добавил Александр Тарасов.