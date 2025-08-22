Ричмонд
На Среднем Урале построят крупнейшую золотоизвлекательную фабрику

Обработкой золота займутся в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Полиметалл» реализует крупный инвестиционный проект стоимостью свыше 45 миллиардов рублей по строительству завода по извлечению и переработке золота близ населенного пункта Нижняя Салда в Свердловской области.

Предприятие запланировано запустить в 2029 году. Завод сможет ежегодно обрабатывать до трех миллионов тонн руды, производя примерно 4,5 тонны драгоценного металла.

— Для доставки руды к предприятию будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 миллиона тонн в год, — уточнил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Компания привлечёт собственные вагоны и возьмет организацию перевозок на себя.

Проект позволит создать более полутора тысяч новых рабочих мест непосредственно на производстве, а еще тысячу сотрудников привлечь на период строительных работ.

В непосредственной близости от предприятия возводится комплекс жилья для будущих специалистов, а также предусматривается необходимая социальная инфраструктура для переселившихся семей.