На Среднем Урале построят крупнейшую золотоизвлекательную фабрику

Компания «Полиметалл» реализует крупный инвестиционный проект стоимостью свыше 45 миллиардов рублей по строительству завода по извлечению и переработке золота близ населенного пункта Нижняя Салда в Свердловской области.
Предприятие запланировано запустить в 2029 году. Завод сможет ежегодно обрабатывать до трех миллионов тонн руды, производя примерно 4,5 тонны драгоценного металла.
— Для доставки руды к предприятию будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 миллиона тонн в год, — уточнил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Компания привлечёт собственные вагоны и возьмет организацию перевозок на себя.
Проект позволит создать более полутора тысяч новых рабочих мест непосредственно на производстве, а еще тысячу сотрудников привлечь на период строительных работ.
В непосредственной близости от предприятия возводится комплекс жилья для будущих специалистов, а также предусматривается необходимая социальная инфраструктура для переселившихся семей.