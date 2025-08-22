«Аэрофлот» запустит рейсы из Петербурга в Самарканд и Ташкент в сентябре

С 16 сентября стартуют полёты из Петербурга в Самарканд дважды в неделю: по средам и пятницам. Согласно данным популярного агрегатора, цена авиабилета по такому направлению начинается от 18 тысяч рублей, а время в пути составит 4 часа 55 минут. На следующий день, 17 сентября, откроется новое направление из Пулково в Ташкент, вылеты будут выполняться по четвергам и субботам. Цены авиабилетов — от 16 тысяч рублей.
Кроме того, перевозчик возобновит ряд маршрутов из столицы. С 14 сентября снова появятся рейсы из Москвы в Бухару (четыре раза в неделю), а с 15 сентября — в Ургенч (три раза в неделю). Цены начинаются от 13 тысяч рублей. Также увеличится частота полётов в Самарканд: с 13 сентября вместо трёх рейсов в неделю их станет пять.