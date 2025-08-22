Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквер за НОВАТом в Новосибирске освободят от трамвайного кольца

Маршрут пройдет через Депутатскую, Каменскую и Орджоникидзе.

Источник: Комсомольская правда

В центре Новосибирска перенесут старое трамвайное кольцо, расположенное за театром оперы и балета. Согласно утвержденному проекту планировки, вместо кольца трамвай будет ходить по прямой через улицы Депутатскую, Каменскую и Орджоникидзе. Об этом стало известно из постановления мэрии города.

Линия трамвая по Серебренниковской и Мичурина сохраняется, а участок у НОВАТа переносится в улицы Депутатскую, Каменскую и Орджоникидзе для освобождения сквера от кольца.

Проект планируется реализовать до 2030 года. В эти же сроки проведут реконструкцию самого сквера за театром.

В документе подчеркивается, что благоустройство должно создать единую систему зеленых зон и комфортные пешеходные маршруты.