Сквер за НОВАТом в Новосибирске освободят от трамвайного кольца

В центре Новосибирска перенесут старое трамвайное кольцо, расположенное за театром оперы и балета. Согласно утвержденному проекту планировки, вместо кольца трамвай будет ходить по прямой через улицы Депутатскую, Каменскую и Орджоникидзе. Об этом стало известно из постановления мэрии города.