Сквер за НОВАТом в Новосибирске освободят от трамвайного кольца

В центре Новосибирска перенесут старое трамвайное кольцо, расположенное за театром оперы и балета. Согласно утвержденному проекту планировки, вместо кольца трамвай будет ходить по прямой через улицы Депутатскую, Каменскую и Орджоникидзе. Об этом стало известно из постановления мэрии города.
Линия трамвая по Серебренниковской и Мичурина сохраняется, а участок у НОВАТа переносится в улицы Депутатскую, Каменскую и Орджоникидзе для освобождения сквера от кольца.
Проект планируется реализовать до 2030 года. В эти же сроки проведут реконструкцию самого сквера за театром.
В документе подчеркивается, что благоустройство должно создать единую систему зеленых зон и комфортные пешеходные маршруты.