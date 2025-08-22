К 2030 году в Омске закупят 400 единиц общественного транспорта

С 2026 по 2030 год в Омске ежегодно планируют обновлять автобусный парк на 66 машин. Власти также намерены в течение ближайших четырёх лет закупать по восемь трамваев и троллейбусов ежегодно, а к 2030-му дополнительно приобрести девять трамваев и семь троллейбусов. Об этом сообщил «РБК Омск» со ссылкой на проект программы модернизации общественного транспорта Омской области, опубликованный на сайте регионального правительства.
За ближайшие пять лет в Омске планируют вывести на линии свыше 400 новых автобусов и троллейбусов. При этом к общей цифре не относятся 55 единиц общественного транспорта, закупка которых намечена уже на 2025 год. В целом на обновление городского автопарка предусмотрено порядка 9,5 млрд рублей.
В документе отмечается, что программа нацелена на то, чтобы к 2030 году в агломерациях и городах области не менее 85% общественного транспорта соответствовало нормативным срокам эксплуатации — до 10 лет для автобусов, до 15 лет для троллейбусов и до 25 лет для трамваев.
Финансирование программы модернизации общественного транспорта оценивается примерно в 29 млрд рублей. Из них около 13 млрд планируется направить из местных бюджетов, а еще 19 млрд — привлечь из внебюджетных источников. Однако окончательные цифры будут скорректированы по мере поступления бюджетных средств и привлечения дополнительных инвестиций.
В рамках программы предусмотрено отдельное направление — модернизация трамвайной и троллейбусной сети, включая капитальный ремонт путей. На эти цели в период с 2027 по 2029 год планируется направить 4,5 млрд рублей.
На сегодняшний день лишь 47,4% инфраструктуры городского электротранспорта соответствует установленным нормативам. К 2029 году планируется довести этот показатель до 100%. Основное внимание будет уделено обновлению трамвайных путей: из 82 километров в нормативном состоянии сейчас находится только 9. Кроме того, требуется замена 68,5 километра контактных сетей трамваев и троллейбусов.
Кроме того, до 2030 года власти планируют направить 15 млрд рублей на заключение муниципальных контрактов с перевозчиками, работающими по регулируемым тарифам.