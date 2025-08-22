К 2030 году в Омске закупят 400 единиц общественного транспорта

С 2026 по 2030 год в Омске ежегодно планируют обновлять автобусный парк на 66 машин. Власти также намерены в течение ближайших четырёх лет закупать по восемь трамваев и троллейбусов ежегодно, а к 2030-му дополнительно приобрести девять трамваев и семь троллейбусов. Об этом сообщил «РБК Омск» со ссылкой на проект программы модернизации общественного транспорта Омской области, опубликованный на сайте регионального правительства.