В Новосибирске построят станцию метро «Каменская»

В Новосибирске планируют строительство новой станции метро «Каменская». Она станет частью правобережной линии и будет расположена на перекрестке улиц Ипподромской и Военной. Об этом говорится в постановлении мэрии города.
— После 2030 года планируется в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска дальнейшее развитие линий метрополитена — правобережной ветки с расположенной на ней станцией «Каменская» в районе пересечения ул. Ипподромской и ул. Военной., — сказано в документе.
До 2030 года на участке, ограниченном улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью инженера Будагова и Красным проспектом, сохранятся действующие ветки метро. Новую станцию внесли в проект планировки, чтобы учесть её при дальнейшей застройке центра города.