В Новосибирске построят станцию метро «Каменская»

— После 2030 года планируется в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска дальнейшее развитие линий метрополитена — правобережной ветки с расположенной на ней станцией «Каменская» в районе пересечения ул. Ипподромской и ул. Военной., — сказано в документе.