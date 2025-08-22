Ричмонд
В Новосибирской области поменяются сроки пенсионных выплат в сентябре

В Новосибирской области утверждён изменённый график выплаты пенсий на сентябрь.

Для получателей, которые пользуются услугами почтовых отделений, деньги будут доставляться по специальному расписанию, разработанному «Почтой России». Тем, кто получает выплаты на банковские карты, средства поступят в течение всего операционного дня 11 сентября.

Первая часть пенсионеров получит свои выплаты 11 сентября. Для тех, у кого дата получения пенсии по графику выпадает на 21 сентября (воскресенье), деньги будут перечислены досрочно.

Помимо изменений в графике, некоторые пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат. Граждане, которым в августе исполнилось 80 лет, начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере.

Также сообщается, что с 1 августа 2025 года для работающих пенсионеров будет выполнен автоматический перерасчёт. Он затронет пенсионные баллы, заработанные в 2024 году, а максимальная прибавка не превысит стоимости трёх таких баллов.