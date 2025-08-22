В Новосибирской области поменяются сроки пенсионных выплат в сентябре

Для получателей, которые пользуются услугами почтовых отделений, деньги будут доставляться по специальному расписанию, разработанному «Почтой России». Тем, кто получает выплаты на банковские карты, средства поступят в течение всего операционного дня 11 сентября.
Первая часть пенсионеров получит свои выплаты 11 сентября. Для тех, у кого дата получения пенсии по графику выпадает на 21 сентября (воскресенье), деньги будут перечислены досрочно.
Помимо изменений в графике, некоторые пенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат. Граждане, которым в августе исполнилось 80 лет, начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере.
Также сообщается, что с 1 августа 2025 года для работающих пенсионеров будет выполнен автоматический перерасчёт. Он затронет пенсионные баллы, заработанные в 2024 году, а максимальная прибавка не превысит стоимости трёх таких баллов.