В Краснодарском крае построят четыре солнечные электростанции

По его словам, всего в Краснодарском крае реализуется восемь проектов по строительству генерирующих объектов с использованием солнечной энергии в семи муниципалитетах. Речь, в частности, идет о Краснодаре, Армавире, Крыловском, Лабинском, Мостовском, Северском и Тихорецком районах. В настоящее время уже действуют три объекта солнечной энергетики: электростанция в Лабинском районе на 44,1 МВт, электростанция на Краснодарской ТЭЦ на 2,035 МВт и электростанция в Крыловском районе на 1,024 МВт.