Власти Ростовской области займутся транспортным развитием Зеленого острова

Власти Ростовской области займутся развитием транспортной доступности левобережья и Зеленого острова в Ростове-на-Дону. Вопрос, «требующий глобальной и системной работы», обсудили на совещании с представителями минстроя региона, сообщила в своем телеграм-канале глава донского министерства транспорта Алена Беликова.
— Пока говорить о конкретных решениях рано, но уже сейчас видно, что развитие левобережной зоны требует расширения дорожной сети. Особое внимание следует уделить объектам на территории Зеленого острова, — отметила Алена Беликова.
На встрече рассмотрели проекты по строительству мостов и канатной дороги. Эти масштабные предложения нуждаются в детальной проработке. Архитектурные и градостроительные аспекты требуют особого внимания специалистов.
Также участники совещания обсудили создание транспортных развязок и их примыкание к Ростовскому транспортному кольцу. Важным условием стало требование к дорогам в пойме Дона, они должны быть построены выше уровня возможных паводков.
По итогам встречи приняли решение создать рабочую группу, которая займется транспортным планированием. Также предложили проводить специальные «транспортные недели» для обсуждения важных для развития региона проектов.