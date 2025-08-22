В Новосибирске объявили тендер на строительство электросетей в Технопарке

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» ищет подрядчика для монтажа электрических сетей в рамках инвестиционного проекта стоимостью 130,9 млн рублей.
АО «Технопарк новосибирского Академгородка» объявило тендер на первый этап строительства сетей электроснабжения в рамках проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021—2027 гг.». Финансирование работ предусмотрено из бюджета региона, а заявки на участие принимаются до 29 августа, пишет «Ъ-Сибирь».
Подрядчику предстоит выполнить монтаж кабельных линий, установить и перекрыть лотки, провести их гидроизоляцию и засыпку грунтом. Кроме того, необходимо смонтировать оборудование в распределительных пунктах РП-35 и ЗРУ ПС «Научная», а также установить блочные комплектные трансформаторные подстанции ТП-1, ТП-2 и ТП-3.
Работы включают подготовительные и земляные работы, строительство фундаментов, возведение несущих конструкций и устройство наружных электрических сетей и линий связи, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно.