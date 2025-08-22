В Новосибирске объявили тендер на строительство электросетей в Технопарке

Подрядчику предстоит выполнить монтаж кабельных линий, установить и перекрыть лотки, провести их гидроизоляцию и засыпку грунтом. Кроме того, необходимо смонтировать оборудование в распределительных пунктах РП-35 и ЗРУ ПС «Научная», а также установить блочные комплектные трансформаторные подстанции ТП-1, ТП-2 и ТП-3.