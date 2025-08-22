«Аэрофлот» возобновит полеты в несколько городов Узбекистана

Так с 14 сентября компания запустит рейсы из столицы РФ в Бухару. График выполнения полетов — по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. На сайте компании стоимость билета начинается от 1,6 млн сумов.
С 15 сентября возобновят авиасообщение из Москвы в Ургенч. Периодичность полетов — трижды в неделю (по понедельникам, четвергам и субботам). Стоимость билета — от 1,7 млн сумов.
Также перевозчик запустил новое направление — Санкт-Петербург — Самарканд. Рейсы будут выполняться с 16 сентября по средам и пятницам. Стоимость билета пока не озвучена.
Компания намерена связать прямым авиарейсом Северную столицу и Ташкент. Ожидается запуск полетов с 17 сентября.
С 13 сентября авиаперевозчик увеличит число рейсов между столицами РФ и Узбекистана с трех до пяти раз. Полеты из Москвы запланированы по вторникам и субботам.