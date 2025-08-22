Эксперт объяснила причины проблем с новостройками вне крупных городов России

Жилищное строительство в регионах России развивается неравномерно. В крупных городах новые квартиры появляются регулярно, а в небольших строительство остается минимальным, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Об этом пишет «Царьград».
— Только в трети городов России более или менее развито жилищное строительство, в то время как в остальных его практически нет. И это не новость. Получается, что у человека льгота есть, а купить он ничего не может, — пояснила эксперт.
По ее словам, программы льготной ипотеки для семей с детьми работают неравномерно. В некоторых регионах нет новостроек, соответствующих условиям программы. Жители таких городов вынуждены либо ждать строительства, либо искать жилье в крупных центрах.
Кроме того, ситуация осложнилась после введения эскроу-счетов в 2019 году. Многие застройщики были вынуждены закрыться или продать свои проекты, что привело к снижению числа новых домов. В результате доступность жилья в регионах остается ограниченной, несмотря на наличие государственных льгот.