Путин раскрыл внушительные масштабы атомной отрасли России

Владимир Путин прибыл в Саров с деловым визитом.
Почти полмиллиона человек трудятся на благо РФ в атомной промышленности. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Сарове.
«В атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек. Настоящая сила!» — процитировал президента корреспондент URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМишустин обратился к атомщикам в честь 80-летия отрасли.
Информационное агентство уже рассказывало о деловой поездке Путина в Нижегородскую область. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, этот визит — это сигнал всему Западу.
Ранее российский лидер в рамках поздравления сотрудников отрасли с профессиональным праздником заявил о надежности ядерного щита России, напоминает «Национальная служба новостей». 22 августа в стране празднуется 80-летие атомной промышленности.