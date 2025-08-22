Ричмонд
Путин раскрыл внушительные масштабы атомной отрасли России

Почти полмиллиона человек трудятся на благо РФ в атомной промышленности. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Сарове.

Владимир Путин прибыл в Саров с деловым визитом.

«В атомной отрасли России задействовано почти полмиллиона человек. Настоящая сила!» — процитировал президента корреспондент URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМишустин обратился к атомщикам в честь 80-летия отрасли.

Информационное агентство уже рассказывало о деловой поездке Путина в Нижегородскую область. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, этот визит — это сигнал всему Западу.

Ранее российский лидер в рамках поздравления сотрудников отрасли с профессиональным праздником заявил о надежности ядерного щита России, напоминает «Национальная служба новостей». 22 августа в стране празднуется 80-летие атомной промышленности.