Путин назвал важную отрасль, в которой Россия заняла первое место в мире

Президент Владимир Путин заявил, что российская атомная отрасль является лидером во всем мире. Об этом он сообщил во время деловой поездки в город Саров Нижегородской области, сообщает корреспондент URA.RU.

Владимир Путин напомнил, что Россия — лидер в мировой атомной энергетике.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОпубликованы кадры прибытия Путина в Саров.

«Мы номер один в мире. “Росатом” — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания в мире не строит столько объектов», — сказал Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU.

Президент 22 августа работает в городе Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Объект считается одним из ключевых в отечественном ядерном оружейном комплексе. Российский лидер также отметил, что сегодня в атомной промышленности страны работают около полмиллиона человек.