Путин назвал важную отрасль, в которой Россия заняла первое место в мире

Президент 22 августа работает в городе Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Объект считается одним из ключевых в отечественном ядерном оружейном комплексе. Российский лидер также отметил, что сегодня в атомной промышленности страны работают около полмиллиона человек.