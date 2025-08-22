Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин представил сценарий, при котором РФ прекратит свое существование

Президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит свое существование только в случае утраты суверенитета. Об этом глава государства сообщил 22 августа во время визита в Саров, сообщает корреспондент URA.RU.

Владимир Путин считает, что Россия существует, пока является независимой.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит свое существование только в случае утраты суверенитета. Об этом глава государства сообщил 22 августа во время визита в Саров, сообщает корреспондент URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин наградил ученых, создающих атомное оружие в России.

«Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России», — подчеркнул Путин. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления.

Визит президента в Саров состоялся в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности. В атомной отрасли России занято порядка 500 тысяч специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие страны.