Экономист спрогнозировал курс рубля и доллара до конца сентября

Стоимость доллара может вырасти по отношению к рублю в следующем месяце. Соответствующий прогноз озвучил в беседе с изданием aif.ru экономист Борис Копейкин.
— С учетом не самых высоких цен на нефть, вероятного восстановления импорта, а также ожидаемого в середине сентября еще одного снижения ключевой ставки в базовом сценарии рубль начнет постепенно слабеть. Курс в 83−85 рублей за доллар ближе к концу сентября выглядит вполне вероятным, — заявил специалист.
Эксперт уточнил при этом, что внешнеполитическая ситуация стремительно меняется, поэтому колебания валютного курса возможны и в обратную сторону.
Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Решение было объяснено тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось, напоминает «Москва 24».
Ранее «Известия» рассказали, что геополитический фон, связанный с новыми санкционными рисками, после переговоров президентов России и США на Аляске сохраняет умеренный оптимизм и балансирует рынок.