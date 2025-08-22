Ричмонд
Экономист спрогнозировал курс рубля и доллара до конца сентября

Экономист Копейкин допустил рост доллара до 85 рублей к концу сентября.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость доллара может вырасти по отношению к рублю в следующем месяце. Соответствующий прогноз озвучил в беседе с изданием aif.ru экономист Борис Копейкин.

— С учетом не самых высоких цен на нефть, вероятного восстановления импорта, а также ожидаемого в середине сентября еще одного снижения ключевой ставки в базовом сценарии рубль начнет постепенно слабеть. Курс в 83−85 рублей за доллар ближе к концу сентября выглядит вполне вероятным, — заявил специалист.

Эксперт уточнил при этом, что внешнеполитическая ситуация стремительно меняется, поэтому колебания валютного курса возможны и в обратную сторону.

Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Решение было объяснено тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось, напоминает «Москва 24».

Ранее «Известия» рассказали, что геополитический фон, связанный с новыми санкционными рисками, после переговоров президентов России и США на Аляске сохраняет умеренный оптимизм и балансирует рынок.

