Ядерный щит и пропадающие с радаров подлодки: главные заявления Путина со встречи с атомщиками

Владимир Путин назвал атомную отрасль главным щитом России.
Президент России Владимир Путин 22 августа в шестой раз прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. На встрече с работниками отрасли он заявил, что отечественные специалисты создали надежный ядерный щит, обеспечив стране независимость и суверенное развитие. Также он рассказал о сверхмощных компьютерах и невидимых подлодках. Подробнее о главных заявлениях российского лидера читайте в материале URA.RU.
Россия — первая в атомной отрасли.
Владимир Путин заявил, что российские специалисты в области атомной энергетики сформировали прочную систему ядерной безопасности — щит, который обеспечивает стране независимость. По его словам, в случае утраты суверенитета Россия прекратит свое существование.
Владимир Путин рассказал о квантовых компьютерах.
Глава российского государства указал на то, что Россия опережает другие страны в части научного развития. По его словам, российская атомная отрасль является лидером во всем мире. На сегодняшний день в России созданы квантовые компьютеры, обладающие значительным вычислительным потенциалом. Кроме того, по словам Владимира Путина, РФ занимает первые позиции в области исследований и разработки технологий термоядерного синтеза.
Отношения между Россией и США постепенно нормализуются.
С вступлением Дональда Трампа в должность президента США в двусторонних отношениях между Россией и Соединенными Штатами наметились позитивные изменения, указал Владимир Путин. Он добавил, что Российская Федерация выражает надежду на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.
Российские подводки умеют «пропадать с радаров».
Владимир Путин отметил, что одним из военных преимуществ страны является способность российских стратегических подводных лодок действовать в высоких северных широтах. Они «ходят в северных широтах и пропадают с радаров», — указал президент.
Российский лидер также добавил, что вопросы обеспечения обороноспособности России во многом зависят от эффективного освоения северных территорий. Москва ведет переговоры с американской стороной о возможном взаимодействии и реализации совместных проектов на Аляске, заявил глава государства.
Россия поставляет ядерное топливо в недружественные страны.
Владимир Путин отметил, что атомная промышленность остается ключевой для обороноспособности страныФото: Роман Наумов © URA.RU.
РФ продолжает взаимодействовать с недружественными государствами в области атомной энергетики, осуществляя, в частности, поставки ядерного топлива, поделился президент. При этом, по его словам, при реализации проектов по строительству атомных электростанций на зарубежных рынках РФ не стремится создавать зависимость этих стран, а оказывает содействие в формировании полноценной отрасли. Владимир Путин выразил уверенность в том, что значительное число западных компаний впоследствии возобновит свою деятельность на российском рынке.