Ядерный щит и пропадающие с радаров подлодки: главные заявления Путина со встречи с атомщиками

РФ продолжает взаимодействовать с недружественными государствами в области атомной энергетики, осуществляя, в частности, поставки ядерного топлива, поделился президент. При этом, по его словам, при реализации проектов по строительству атомных электростанций на зарубежных рынках РФ не стремится создавать зависимость этих стран, а оказывает содействие в формировании полноценной отрасли. Владимир Путин выразил уверенность в том, что значительное число западных компаний впоследствии возобновит свою деятельность на российском рынке.