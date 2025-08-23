Путин: без эффективности экономики невозможно развивать оборону и науку

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая эффективность является основой для развития науки и оборонной сферы. Во время визита в Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр «Росатома», он отметил, что новые технологии, включая искусственный интеллект и генетику, напрямую влияют на экономику страны, а через неё — на научный прогресс и обороноспособность.