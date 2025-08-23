Путин: без эффективности экономики невозможно развивать оборону и науку

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая эффективность является основой для развития науки и оборонной сферы. Во время визита в Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр «Росатома», он отметил, что новые технологии, включая искусственный интеллект и генетику, напрямую влияют на экономику страны, а через неё — на научный прогресс и обороноспособность.
Глава государства также заявил, что российское общество должно быть ориентировано на постоянное развитие в интеллектуальной среде науки и образования. Путин отметил, что обучение должно стать непрерывным процессом для каждого человека.
Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на геополитические трудности, российские учёные продолжают сотрудничать с коллегами из европейских стран в ряде исследовательских центров.
Отдельно президент выделил роль Национального центра физики и математики в Сарове, назвав его «центром науки будущего». По словам Путина, благодаря «Росатому» в стране уже собраны прототипы квантовых компьютеров с уникальными вычислительными возможностями, которые будут востребованы в передовых научных проектах и установках уровня MegaScience, развиваемых на базе этого центра.
Ранее Путин заявил, что российские атомщики обеспечили стране надежный ядерный щит, и именно благодаря их труду Россия смогла сохранить независимый и суверенный путь развития.