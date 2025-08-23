Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска для иностранных судов

Морские порты в Мариуполе (Донецкая Народная Республика) и Бердянске (Запорожская область) получили статус открытых для захода судов под иностранными флагами. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, в перечень морских портов страны, открытых для международного судоходства, были добавлены два новых пункта — Мариуполь и Бердянск.
Первоначальный перечень портов, доступных для захода иностранных судов, был утвержден в сентябре 2014 года и включал порты, расположенные на территории Крымского полуострова. Теперь список расширен за счет включения двух портов в новых регионах России.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет выполнять функцию важного транспортного узла с аэропортом и морским портом. По его словам, работы по разминированию и восстановлению воздушной гавани города начнутся после стабилизации обстановки. Безопасность должна быть обеспечена на должном уровне, чтобы ничто не могло помешать этому процессу.
