Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска для иностранных судов

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет выполнять функцию важного транспортного узла с аэропортом и морским портом. По его словам, работы по разминированию и восстановлению воздушной гавани города начнутся после стабилизации обстановки. Безопасность должна быть обеспечена на должном уровне, чтобы ничто не могло помешать этому процессу.