Путин заявил о временном характере высокой ключевой ставки в стране

Глава государства подчеркнул, что инфляция продолжает снижаться, и финансовые власти своевременно отреагируют на эту позитивную динамику. Данное заявление прозвучало в ответ на доклад Никитина, который сообщил об ожидаемом снижении темпов роста инвестиций в регионе в 2025 году, связанном с текущей денежно-кредитной политикой.