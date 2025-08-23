Путин заявил о временном характере высокой ключевой ставки в стране

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, заявил о временном характере высокой ключевой ставки в стране.
Глава государства подчеркнул, что инфляция продолжает снижаться, и финансовые власти своевременно отреагируют на эту позитивную динамику. Данное заявление прозвучало в ответ на доклад Никитина, который сообщил об ожидаемом снижении темпов роста инвестиций в регионе в 2025 году, связанном с текущей денежно-кредитной политикой.
Губернатор пояснил, что повышенная ключевая ставка закономерно сдерживает инвестиционный спрос.
«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — сказал Путин.
