Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о временном характере высокой ключевой ставки в стране

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, заявил о временном характере высокой ключевой ставки в стране.

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, заявил о временном характере высокой ключевой ставки в стране.

Глава государства подчеркнул, что инфляция продолжает снижаться, и финансовые власти своевременно отреагируют на эту позитивную динамику. Данное заявление прозвучало в ответ на доклад Никитина, который сообщил об ожидаемом снижении темпов роста инвестиций в регионе в 2025 году, связанном с текущей денежно-кредитной политикой.

Губернатор пояснил, что повышенная ключевая ставка закономерно сдерживает инвестиционный спрос.

«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — сказал Путин.

Ранее Путин раскрыл детали будущего сотрудничества с США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.