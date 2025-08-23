Путин: высокая процентная ставка в России не будет вечной

Ранее старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев обратил внимание на то, что дефляция, или снижение цен, происходит достаточно редко, и в российских условиях этот процесс вряд ли затянется, россияне наоборот привыкли постоянно готовиться к повышению цен.