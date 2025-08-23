Ричмонд
Путин: высокая процентная ставка в России не будет вечной

Глава региона в докладе сообщил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний уровень процентных ставок в России носит временный характер.

По его словам, инфляция постепенно снижается, и финансовые власти будут корректировать свои решения в соответствии с этой динамикой.

Заявление прозвучало на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который сообщил, что в регионе в 2025 году ожидается замедление темпов роста инвестиций из-за высокой стоимости заимствований.

Ранее старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев обратил внимание на то, что дефляция, или снижение цен, происходит достаточно редко, и в российских условиях этот процесс вряд ли затянется, россияне наоборот привыкли постоянно готовиться к повышению цен.

