Путин назвал число сотрудников атомной отрасли России

В сфере атомной промышленности России заняты почти 500 000 человек — это «настоящая сила», заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров.

Он поздравил работников отрасли с профессиональным праздником.

Путин отметил, что РФ не прекращала поставлять ядерное топливо в том числе в недружественно настроенные государства и в значительных объемах. По словам президента России, наша страна Россия продолжает оказывать соответствующие услуги практически в том же объеме, что осложнения отношений с Западом. Помимо традиционного сотрудничества, появляются и новые направления, особенно в сфере ядерной медицины и других смежных областях.

Путин также отметил, что руководство «Росатома» успешно формирует добрые и партнерские отношения с иностранными коллегами.

22 августа Путин посетил Саров в Нижегородской области, где расположен Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики — Российский федеральный ядерный центр.

20 августа в РФ отметили 80-летие отечественной атомной отрасли.

Читайте материал по теме: Путин поблагодарил Кириенко за развитие атомной отрасли.

