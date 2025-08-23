Доллар резко упал к мировым валютам

Индекс доллара (DXY) к 17:10 по московскому времени снизился на 0,58%, достигнув минимальной отметки в 98,052 пункта.
Индекс доллара (DXY) отражает соотношение американской валюты к корзине из шести других ключевых валют — евро, иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.
«Стабильность уровня безработицы и других индикаторов рынка труда позволяет нам действовать осмотрительно, оценивая возможные изменения в нашей политике. Однако, принимая во внимание ограничительный характер политики, базовый прогноз и меняющийся баланс рисков, может возникнуть необходимость в корректировке наших мер», — отметил Пауэлл. Bloomberg указывает, что это является более явным сигналом предстоящего смягчения денежно-кредитной политики, чем ожидали инвесторы.
На фоне выступления председателя ФРС котировки акций в США продемонстрировали рост.
С декабря ФРС сохраняет базовую процентную ставку в диапазоне 4,25−4,5%. Следующее заседание запланировано на 16−17 сентября.
По данным инструмента FedWatch от биржи CME, который рассчитывается на основе фьючерсов на ставку, рынок на 22 августа к 17:38 мск оценивает шансы на реализацию сценария снижения ставки на 25 базисных пунктов в 91,2%. Еще сутками ранее эта вероятность составляла 75%.
Как полагает главный стратег по рынкам в B. Riley Wealth Арт Хоган, снижение ставки было бы оправданным. «Учитывая, что слабость рынка труда, безусловно, является ключевым фактором, в отличие от опасений по поводу роста цен на базовые товары, который мы наблюдаем из-за введенных пошлин», — пояснил Хоган, добавив, что теперь сентябрь находится в центре внимания инвесторов.
Руководитель от исследований валютного рынка и денежно-кредитной политики в DZ Bank Соня Мартен не исключила возможность дальнейшей коррекции доллара, особенно в отношении евро. Она подчеркнула, что падение доллара до минимума за почти четыре года по отношению к европейской валюте в прошлом месяце привело к формированию на рынке переизбытка длинных позиций по паре евро/доллар.
