Доллар резко упал к мировым валютам

Руководитель от исследований валютного рынка и денежно-кредитной политики в DZ Bank Соня Мартен не исключила возможность дальнейшей коррекции доллара, особенно в отношении евро. Она подчеркнула, что падение доллара до минимума за почти четыре года по отношению к европейской валюте в прошлом месяце привело к формированию на рынке переизбытка длинных позиций по паре евро/доллар.