Оверчук: РФ и Азербайджан договорились развивать сотрудничество в энергетике

Россия и Азербайджан определили ориентиры для дальнейшего взаимодействия, приоритетными направлениями стали энергетическое сотрудничество и развитие транспортной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе 23-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани.
По его словам, российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди приоритетов сотрудничества — развитие транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаиморасчетах, сотрудничество в энергетической сфере, развитие промышленной кооперации, включая судостроение и сельское хозяйство, взаимодействие на Каспии.
По словам Оверчука, Россия стабильно входит в тройку основных торговых партнеров Азербайджана. На РФ страну приходится 10% всего внешнеторгового товарооборота Азербайджанской Республики, уточнил он. Около 1 800 компаний с участием российского капитала представлены на рынке Азербайджана.
