Известия: россиянам стоит готовиться к подорожанию гречки

При этом эксперты заверяют: в ближайшей перспективе дефицита крупы не ожидается, так как в стране сформированы значительные запасы и нет перебоев с импортом из сопредельных государств. Специалисты также подчеркивают, что отечественная аграрная отрасль продолжает адаптироваться к новым условиям. В сельском хозяйстве внедряются устойчивые к засухе сорта гречихи и применяются более современные агротехнологии, что должно способствовать стабилизации производства этой культуры в будущем.