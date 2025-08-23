Почему российские дороги не подходят для беспилотных авто

«Сейчас многие платные трассы недозагружены. Если пустить по ним беспилотные фуры, это не только повысит их рентабельность, но и снизит стоимость перевозок — так как зарплату водителям платить не придется», — сказал Адамидов в беседе с радио Sputnik. Однако эксперт отметил, что для массового внедрения таких технологий потребуется создание отдельных дорожных полос и корректировка законодательства.