Крупные российские банки снижают ставки по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что высокий уровень процентной ставки в России не будет сохраняться продолжительное время. Глава государства подчеркнул, что финансовые органы страны готовы оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации, принимая решения в соответствии с текущими реалиями, передает 360.ru. Путин также обратил внимание на то, что темпы инфляции в России постепенно замедляются. По его словам, это станет фактором, способствующим снижению ключевой ставки в будущем.