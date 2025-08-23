Ричмонд
Грузия резко сократила экспорт вина в Россию

Экспорт грузинского вина в Россию за период с января по июль 2025 года сократился сразу на четверть.

Экспорт грузинского вина в Россию за период с января по июль 2025 года сократился сразу на четверть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Грузии.

За семь месяцев из Грузии в РФ было ввезено вина на 89,6 млн долларов. Тогда как за аналогичный период прошлого года Грузия поставила в Россию вина на сумму в 121,5 млн долларов.

Объем поставок в денежном эквиваленте стал минимальным за последние три годы. Ниже этого показателя лишь 2022 год, когда импорт вина из Грузии составил 72,2 млн долларов.

Статслужба отмечает, что доля РФ в грузинском экспорте вина за семь месяцев сократилась с 69,7% до 61,6%.

Однако не только в Россию сократились поставки грузинского вина. В целом экспорт алкогольного напитка из Грузии за рубеж в январе-июле текущего года уменьшился почти на 17% — до 145 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз резко нарастил поставки своего вина в Россию.

