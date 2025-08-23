Ричмонд
Глава МИД Индии резко осадил Запад по поводу торговли нефтью

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал западным странам отказаться от покупки нефти у Индии, если их не устраивают условия торговли. Такое заявление он сделал на конференции The Economic Times World Leaders Forum, трансляция которой велась индийским агентством Asian News International.

Индия готова прекратить торговлю нефтью с Западом.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — заявил Джайшанкар, комментируя ужесточение торговых ограничений со стороны США.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп заявил, что через сутки ударит сильными пошлинами по Индии.

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Как отметил американский лидер, причиной стали высокие импортные пошлины, торговые барьеры со стороны Нью-Дели и сотрудничество Индии с Россией в энергетической сфере. Кроме того, Трамп сообщил о дополнительной пошлине в размере 25% на импорт индийских товаров за закупки Нью-Дели российской нефти. Новые санкции начнут действовать с 27 августа.

Индия в последние месяцы активно увеличивала закупки нефти и нефтепродуктов из России, несмотря на давление со стороны западных стран. По данным индийских властей, это позволяет обеспечить внутренний рынок энергоресурсами по выгодным ценам и поддерживать стабильность национальной экономики.

