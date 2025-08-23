Глава МИД Индии резко осадил Запад по поводу торговли нефтью

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Как отметил американский лидер, причиной стали высокие импортные пошлины, торговые барьеры со стороны Нью-Дели и сотрудничество Индии с Россией в энергетической сфере. Кроме того, Трамп сообщил о дополнительной пошлине в размере 25% на импорт индийских товаров за закупки Нью-Дели российской нефти. Новые санкции начнут действовать с 27 августа.