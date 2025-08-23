Глава МИД Индии резко осадил Запад по поводу торговли нефтью

Индия готова прекратить торговлю нефтью с Западом.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посоветовал западным странам отказаться от покупки нефти у Индии, если их не устраивают условия торговли. Такое заявление он сделал на конференции The Economic Times World Leaders Forum, трансляция которой велась индийским агентством Asian News International.
«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — заявил Джайшанкар, комментируя ужесточение торговых ограничений со стороны США.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Как отметил американский лидер, причиной стали высокие импортные пошлины, торговые барьеры со стороны Нью-Дели и сотрудничество Индии с Россией в энергетической сфере. Кроме того, Трамп сообщил о дополнительной пошлине в размере 25% на импорт индийских товаров за закупки Нью-Дели российской нефти. Новые санкции начнут действовать с 27 августа.
Индия в последние месяцы активно увеличивала закупки нефти и нефтепродуктов из России, несмотря на давление со стороны западных стран. По данным индийских властей, это позволяет обеспечить внутренний рынок энергоресурсами по выгодным ценам и поддерживать стабильность национальной экономики.