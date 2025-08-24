Европейский союз в период с января по июль текущего года перечислил Украине 10,1 миллиарда евро, полученных в виде доходов от заблокированных активов Центрального банка Российской Федерации, информирует издание Welt am Sonntag со ссылкой на сведения Европейской комиссии.
Подчёркивается, что Брюссель направляет эти средства на финансирование как военных, так и гражданских программ на территории государства. В марте, мае, июне и июле украинское правительство получало по одному миллиарду евро за счёт прибыли от замороженных российских активов, тогда как в январе было перечислено 3 миллиарда, а в апреле — 3,1 миллиарда евро.
Ряд политических деятелей, включая председателя комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, выступают за то, чтобы Киев получил доступ ко всем заблокированным средствам, а не только к процентным доходам. В то же время эксперты в области экономики предостерегают о потенциально тяжёлых последствиях такого решения для мировой финансовой архитектуры.
После начала специальной военной операции России на Украине ЕС и государства «Большой семёрки» заблокировали около половины золотовалютных резервов РФ, оцениваемых приблизительно в 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро из этой суммы размещены на территории Евросоюза, в основном на счетах бельгийского депозитария Euroclear — одного из крупнейших в мире расчётно-клиринговых центров.
В качестве ответных санкций Россия ввела контрмеры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств, а также прибыль от них, замораживаются на специальных счетах типа «С». Их вывод возможен исключительно по решению уполномоченной правительственной комиссии.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации неоднократно характеризовали блокировку активов России в Европе как кражу, подчёркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные ресурсы. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва предпримет асимметричные ответные шаги в случае конфискации замороженных активов Западом. По его словам, у России также имеются возможности не возвращать средства, которые западные государства разместили на её территории.
