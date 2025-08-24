Брюссель перевел Киеву 10,1 млрд евро из замороженных средств ЦБ

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации неоднократно характеризовали блокировку активов России в Европе как кражу, подчёркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные ресурсы. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва предпримет асимметричные ответные шаги в случае конфискации замороженных активов Западом. По его словам, у России также имеются возможности не возвращать средства, которые западные государства разместили на её территории.