Посол Кумар: Индия будет покупать нефть, несмотря на пошлины Трампа

«Прежде всего мы четко заявили, что наша цель — энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии, а сотрудничество Индии с Россией, как и с рядом других стран, способствовало стабильности на нефтяном рынке, на мировом рынке нефти… Правительство продолжит принимать меры, направленные на защиту национальных интересов страны. Торговля осуществляется на коммерческой основе. Так что если основа торговых операций импорта правомочна, индийские компании продолжат закупать нефть там, где им предлагают наиболее выгодные условия», — сообщил дипломат в интервью ТАСС. Он также добавил, что пошлины США несправедливы и неразумны.