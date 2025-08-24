Посол Кумар: Индия будет покупать нефть, несмотря на пошлины Трампа

Посол отметил, что Индийские компании продолжат закупать нефть там, где выгоднее.
Индия продолжит закупать нефть там, где это выгодно, несмотря на решение США ввести пошлины на российскую нефть. Об этом заявил посол Индии в России Винай Кумар.
«Прежде всего мы четко заявили, что наша цель — энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии, а сотрудничество Индии с Россией, как и с рядом других стран, способствовало стабильности на нефтяном рынке, на мировом рынке нефти… Правительство продолжит принимать меры, направленные на защиту национальных интересов страны. Торговля осуществляется на коммерческой основе. Так что если основа торговых операций импорта правомочна, индийские компании продолжат закупать нефть там, где им предлагают наиболее выгодные условия», — сообщил дипломат в интервью ТАСС. Он также добавил, что пошлины США несправедливы и неразумны.
Винай Кумар отметил, что торговля между Индией и Россией строится на двусторонних отношениях и преследует цель обеспечения энергетической безопасности населения республики. Он добавил, что подобные экономические связи основаны на рыночных принципах и осуществляются на коммерческой основе. По словам посла, в аналогичных отношениях с Россией состоят и другие страны, включая самих США и государства Европы.
После начала конфликта на Украине и введения западных санкций Индия значительно увеличила закупки российской нефти, чтобы обеспечить стабильные и доступные цены на энергоресурсы для внутреннего рынка. В первом полугодии 2025 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, заняв 35% рынка, несмотря на критику со стороны западных стран, которые сами продолжают торговлю с Россией.