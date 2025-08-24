В Китае строят новый порт для торговли с РФ — СМИ

Приграничный город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая активно строит китайско-российский логистический комплекс, предназначенный для содействия развитию торговли с Россией и другими странами. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Строительство ведётся ускоренными темпами. Инвестиции в объект общей площадью 23,7 тыс. квадратных метров составляют 120 млн юаней (около 17 млн долларов США по текущему курсу ЦБ Китая).
Ожидается, что комплекс будет стимулировать развитие региональной экономики и повысит качество товарооборота между двумя странами. На территории порта создаётся комплекс для демонстрации и хранения различной продукции, а также для перераспределения товарных потоков. Также предусмотрены офисные здания и гостиничная инфраструктура.
Проект позволит расширить возможности двух стран в сфере логистических услуг, увеличит налоговые поступления и создаст значительное количество рабочих мест. Современная инфраструктура и интеллектуальные технологии будут способствовать развитию электронной коммерции и помогут китайским компаниям более эффективно осваивать рынки России и стран Восточной Европы. Свободное перемещение товаров, технологий и капитала ускорит процесс региональной экономической интеграции.
Новый сухой порт на китайско-российской границе будет иметь важное значение для расширения внешних связей провинции Хэйлунцзян и укрепления её сотрудничества со странами Северо-Восточной Азии. Кроме того, проект даст дополнительный импульс интенсивному развитию города Суйфэньхэ.
