В Китае строят новый порт для торговли с РФ — СМИ

Ожидается, что комплекс будет стимулировать развитие региональной экономики и повысит качество товарооборота между двумя странами. На территории порта создаётся комплекс для демонстрации и хранения различной продукции, а также для перераспределения товарных потоков. Также предусмотрены офисные здания и гостиничная инфраструктура.