Депутат Даниелян: сотни фур с продукцией для России возвращаются в Армению

Дальнобойщикам не называют причины такого решения.

Источник: Аргументы и факты

Сотни армянских грузовиков с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через территорию Грузии, были вынуждены вернуться обратно, сообщил депутат оппозиции парламента Армении Гарник Даниелян.

Он не уточнил, по чьему решению это происходит, а также связано ли возвращение с нарушением таможенных или пограничных правил.

По данным парламентария, от КПП «Верхний Ларс» возвращаются машины, перевозившие сливы, персики и виноград. Перевозчики утверждают, что не получают чётких объяснений и слышат лишь упоминания о проблемах фитосанитарного характера. В результате аграрии несут серьёзные убытки.

Также отмечается, что усиленные проверки касаются не только сельхозпродукции. По словам Даниеляна, трудности испытывают и фуры со стройматериалами, что ранее не было характерно для этой сферы.

Водители, оказавшиеся в подобной ситуации, продолжают ожидать решения проблемы, находясь в условиях неопределённости.

*Запрещена в РФ как экстремистская.