Россиянам объяснили, почему зарплаты не успевают за ростом цен

Эксперт Юлия Хандошко объяснила агентству «Прайм» причины отставания роста реальных зарплат от инфляции в России.

По ее мнению, ключевая проблема заключается в немонетарном характере инфляции, обусловленной ростом тарифов естественных монополий и удорожанием международных логистических цепочек, что создает дополнительную нагрузку на бизнес и потребителей.

Хандошко подчеркнула, что устойчивый рост зарплат возможен только при увеличении реального производства или повышении производительности труда, поскольку у компаний отсутствуют свободные средства для индексации доходов сотрудников без бюджетных дотаций. При этом текущие темпы роста ВВП и производительности остаются недостаточными для компенсации инфляционного давления.

Особое внимание эксперт уделила предстоящему сентябрьскому заседанию Банка России, которое пройдет в сложных условиях: с одной стороны — давление со стороны правительства и бизнеса на смягчение денежно-кредитной политики, с другой — необходимость сдерживания инфляции через высокие ключевые ставки.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл новую схему мошенничества с удаленным доступом.

