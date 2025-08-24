Россиянам объяснили, почему зарплаты не успевают за ростом цен

Хандошко подчеркнула, что устойчивый рост зарплат возможен только при увеличении реального производства или повышении производительности труда, поскольку у компаний отсутствуют свободные средства для индексации доходов сотрудников без бюджетных дотаций. При этом текущие темпы роста ВВП и производительности остаются недостаточными для компенсации инфляционного давления.