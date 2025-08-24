Россиянам объяснили, почему зарплаты не успевают за ростом цен

Эксперт Юлия Хандошко объяснила агентству «Прайм» причины отставания роста реальных зарплат от инфляции в России. По ее мнению, ключевая проблема заключается в немонетарном характере инфляции, обусловленной ростом тарифов естественных монополий и удорожанием международных логистических цепочек, что создает дополнительную нагрузку на бизнес и потребителей.
Хандошко подчеркнула, что устойчивый рост зарплат возможен только при увеличении реального производства или повышении производительности труда, поскольку у компаний отсутствуют свободные средства для индексации доходов сотрудников без бюджетных дотаций. При этом текущие темпы роста ВВП и производительности остаются недостаточными для компенсации инфляционного давления.
Особое внимание эксперт уделила предстоящему сентябрьскому заседанию Банка России, которое пройдет в сложных условиях: с одной стороны — давление со стороны правительства и бизнеса на смягчение денежно-кредитной политики, с другой — необходимость сдерживания инфляции через высокие ключевые ставки.
