CEO Mind Money: зарплаты в России не угонятся за инфляцией

Инфляция в стране обусловлен не избытком денежной массы, а увеличением издержек предприятий.
Реальные зарплаты россиян не поспевают за инфляцией из-за нехватки свободных средств у бизнеса и немонетарного характера роста цен. Об этом сообщила генеральный директор брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко.
«Российская экономика может позволить рост зарплат только при условии увеличения реального производства или повышения производительности труда. К сожалению, других источников просто нет, если не считать прямых дотаций из бюджета. Поэтому, когда рост ВВП оказывается ниже темпов инфляции, а производительность труда растет недостаточно быстро, естественно, что реальные зарплаты не растут пропорционально ценам», — отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм».
По словам Хандошко, нынешний уровень инфляции в стране обусловлен не избытком денежной массы, а увеличением издержек предприятий, которые перекладываются на конечного потребителя. Она отметила, что, с одной стороны, правительство и крупные компании настаивают на смягчении денежно-кредитной политики и понижении процентных ставок, а с другой стороны, сохранение высоких ставок остается необходимым инструментом для сдерживания инфляции.
По мнению экономиста, сложившаяся ситуация создает трудности для центрального банка, которому приходится балансировать между поддержкой реального сектора и сдерживанием инфляции. При этом дальнейшее развитие событий осложняется неопределенной геополитической обстановкой, что делает перспективы повышения заработных плат для россиян еще менее определенными.
Ранее Центробанк прогнозировал сохранение высокой ключевой ставки на уровне 16,3−18% до конца 2025 года для сдерживания инфляции, которая по итогам года может составить 6−7%. Эксперты отмечали, что снижение ставок способно поддержать инвестиции и кредитование, однако чрезмерное смягчение денежно-кредитной политики может усилить инфляционные риски, что затрудняет рост реальных доходов населения.