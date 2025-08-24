За последние три года в Москве число новых квартир площадью от 100 кв. м выросло на 21,5%

«Квартиры площадью от 100 кв. м на первичном рынке бизнес-класса постепенно становятся дефицитом», — отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. При этом, несмотря на уменьшение площадей, по его оценке, улучшается эргономика пространства, поскольку девелоперы постоянно работают над повышением качества продукта. Сегодня уже довольно распространенной практикой является наличие в квартирах отдельных гардеробных, постирочных, мастер-спален и т.д. Так или иначе, тренд на уменьшение площадей на рынке недвижимости прослеживается уже давно. Но в некоторых новостройках по-прежнему можно встретить и просторные варианты.