Россия после двухлетнего перерыва возобновила импорт одного продукта из Грузии

Россия летом 2025 года импортировала арбузы из Грузии. Данный продукт не поставлялся в РФ из данной страны с 2023 года, сообщает РИА «Новости».
Арбузы, по информации грузинской таможни, не закупались в Грузии в 2022 года, а в 2023 сумма поставки составила менее 12 тысяч долларов.
Сумма в 2025 году превысила 455 тысяч долларов. Почти вдвое меньше арбузов у Грузии закупила Армения и почти в 20 раз меньше Белоруссия.
