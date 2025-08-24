Ричмонд
Россия после двухлетнего перерыва возобновила импорт одного продукта из Грузии

Россия летом 2025 года импортировала арбузы из Грузии.

Россия летом 2025 года импортировала арбузы из Грузии. Данный продукт не поставлялся в РФ из данной страны с 2023 года, сообщает РИА «Новости».

Арбузы, по информации грузинской таможни, не закупались в Грузии в 2022 года, а в 2023 сумма поставки составила менее 12 тысяч долларов.

Сумма в 2025 году превысила 455 тысяч долларов. Почти вдвое меньше арбузов у Грузии закупила Армения и почти в 20 раз меньше Белоруссия.

Дневная норма арбуза для взрослого человека составляет 500 грамм

