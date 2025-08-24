Россия впервые с 2023 года возобновила ввоз арбузов из Грузии

Напомним, в июне сообщалось, что в мае 2025 года Россия существенно увеличила импорт вина из Грузии. В конце весны объём поставок продукции из республики в РФ достиг $17,15 млн, что стало рекордным показателем за год. Эта цифра превышала прошлогодний показатель в 3,4 раза.