Россия впервые с 2023 года возобновила ввоз арбузов из Грузии

Россия летом 2025 года впервые после двухлетнего перерыва возобновила импорт арбузов из Грузии, следует из информации грузинской таможни.
Российские поставщики приобретали эти плоды в июне и июле каждого года. В 2022 году почти все закупки были прекращены.
В 2023 году в РФ ввезли из Грузии партию бахчевых стоимостью $11,9 тыс. За два летних месяца 2025 года Россия импортировала из соседней республики арбузы на общую суммуоколо $455,6 тыс.
Как отмечает РИА Новости, объемы поставок в РФ указанного вида сельхозпродукции достигли значений, сопоставимых с теми, что фиксировались ежегодно до прекращения их ввоза.
Напомним, в июне сообщалось, что в мае 2025 года Россия существенно увеличила импорт вина из Грузии. В конце весны объём поставок продукции из республики в РФ достиг $17,15 млн, что стало рекордным показателем за год. Эта цифра превышала прошлогодний показатель в 3,4 раза.