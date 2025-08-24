Ричмонд
Россия впервые с 2023 года возобновила ввоз арбузов из Грузии

За июнь и июль 2025 года РФ импортировала из Грузии арбузы на общую сумму около $455,6 тыс.

Источник: Аргументы и факты

Россия летом 2025 года впервые после двухлетнего перерыва возобновила импорт арбузов из Грузии, следует из информации грузинской таможни.

Российские поставщики приобретали эти плоды в июне и июле каждого года. В 2022 году почти все закупки были прекращены.

В 2023 году в РФ ввезли из Грузии партию бахчевых стоимостью $11,9 тыс. За два летних месяца 2025 года Россия импортировала из соседней республики арбузы на общую суммуоколо $455,6 тыс.

Как отмечает РИА Новости, объемы поставок в РФ указанного вида сельхозпродукции достигли значений, сопоставимых с теми, что фиксировались ежегодно до прекращения их ввоза.

Напомним, в июне сообщалось, что в мае 2025 года Россия существенно увеличила импорт вина из Грузии. В конце весны объём поставок продукции из республики в РФ достиг $17,15 млн, что стало рекордным показателем за год. Эта цифра превышала прошлогодний показатель в 3,4 раза.