Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии впервые с 2023 года

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что к сентябрю стоимость арбузов и дынь может снизиться на 20−25%. Также цены на сладкий перец, баклажаны и кабачки в российских магазинах опустятся на 25−35%, на картофель и лук — на 20−25%. По словам эксперта, капуста, свекла и морковь подешевеют на 10−15%, виноград — на 25−45%, груши — на 25−30%, а яблоки — на 15−20%. Подобное обусловлено активным поступлением отечественных овощей и фруктов на рынок, передает VSE42.