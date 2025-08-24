Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии впервые с 2023 года

Россия и Грузия возобновили импорт арбузов.
Летом Россия впервые с 2023 года начала импортировать арбузы из Грузии — в июле объемы достигли 415,8 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные грузинской таможни.
«Поставки возобновились, они составили 455,6 тысячи долларов за два летних месяца. В июле они достигли значений, близких к тем, которые были до перерыва, — 415,8 тысячи», — передает РИА Новости информацию из базы таможни.
Отмечается, что в 2023 году был зафиксирован лишь незначительный объем поставок грузинских арбузов на сумму 11,9 тысячи долларов. После этого импорт с российской стороной вновь приостановился. Кроме того, помимо РФ, летом текущего года партии арбузов из Грузии приобретали также Армения (232,6 тысячи долларов) и Беларусь (23,8 тысячи долларов).
Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин сообщил, что к сентябрю стоимость арбузов и дынь может снизиться на 20−25%. Также цены на сладкий перец, баклажаны и кабачки в российских магазинах опустятся на 25−35%, на картофель и лук — на 20−25%. По словам эксперта, капуста, свекла и морковь подешевеют на 10−15%, виноград — на 25−45%, груши — на 25−30%, а яблоки — на 15−20%. Подобное обусловлено активным поступлением отечественных овощей и фруктов на рынок, передает VSE42.