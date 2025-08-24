Ричмонд
В популярной у российских туристов республике стабилизировалась ситуация с бензином

В Абхазии ситуация с автомобильным топливом, как сообщает пресс-служба министерства энергетики и транспорта республики, стабилизировалась.

В Абхазии ситуация с автомобильным топливом, как сообщает пресс-служба министерства энергетики и транспорта республики, стабилизировалась. Накануне в республику прибыла первая партия нефтепродуктов, которая была закуплена абхазскими компаниями.

Объемы топлива, прошедшие таможенные процедуры, поступили на нефтебазы, говорится в сообщении. Топливо распределено между участниками рынка.

Следующая партия нефтепродуктов должна поступить через день.

После того, как в Абхазии возникла нехватка бензина и образовались очереди на АЗС, власти пообещали не допустить серьезного топливного кризиса. Сообщалось, что уже в ближайшие дни из РФ прибудет железнодорожный состав с бензином.

