В популярной у российских туристов республике стабилизировалась ситуация с бензином

В Абхазии ситуация с автомобильным топливом, как сообщает пресс-служба министерства энергетики и транспорта республики, стабилизировалась. Накануне в республику прибыла первая партия нефтепродуктов, которая была закуплена абхазскими компаниями.
Объемы топлива, прошедшие таможенные процедуры, поступили на нефтебазы, говорится в сообщении. Топливо распределено между участниками рынка.
Следующая партия нефтепродуктов должна поступить через день.
После того, как в Абхазии возникла нехватка бензина и образовались очереди на АЗС, власти пообещали не допустить серьезного топливного кризиса. Сообщалось, что уже в ближайшие дни из РФ прибудет железнодорожный состав с бензином.
Читайте также: Стало известно, защитит ли прививка от гриппа от варианта COVID «Стратус».