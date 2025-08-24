Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупная логистическая компания рискует отойти государству

Основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил своим сотрудникам о перспективах скорой передачи авиакомпании в пользу государства. Он это сделал во время празднования 35-летнего юбилея со дня основания ГК.

Компания специализируется на грузовых перевозках.

Основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил своим сотрудникам о перспективах скорой передачи авиакомпании в пользу государства. Он это сделал во время празднования 35-летнего юбилея со дня основания ГК.

«Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной передаче бизнеса государству. В ответ на просьбу одного из сотрудников прокомментировать слухи вокруг компании (про обыски и аудит — прим. URA.RU) он заявил, что группа представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», — на видео с торжества ссылается «Коммерсант». Ожидается, что вопрос решится до конца года.

Ранее аналогичная ситуация с переходом в государственную собственность произошла с аэропортом Домодедово — этот процесс сопровождался слухами о массовых увольнениях и снижении зарплат, которые были опровергнуты администрацией авиагавани. Тогда совладелец Внуково Виталий Ванцев проявлял интерес к инвестированию в Домодедово, отмечая, что стратегическое развитие таких активов требует участия профильных инвесторов.