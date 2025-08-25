Строительство дамбы и набережной в Хабаровске подходит к концу

В Хабаровске завершают сразу несколько крупных объектов. Дамба Южного округа готова к сдаче, четвертый участок набережной реконструирован, а старый стрелковый тир начали приводить в порядок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На дамбе основные работы завершили 14 августа. Подрядчики забетонировали порог для понтона-батопорта, объект проверяет Ростехнадзор. Разрешение на ввод планируют до 1 сентября. В сентябре губернатору представят проект благоустройства: кафе, спортплощадки и беговые дорожки.
«Дамба Южного округа — один из долгожданных объектов. Люди ждут завершения строительства. Подрядчики должны доказать свой профессионализм делами», — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
Набережная от Уссурийского бульвара до улицы Советской тоже готова. Подрядчик углубил дно, обновил плитку, сделал марину и причальную стенку. Объект проходит финальную проверку, ввод ожидается до 1 сентября.
Губернатор поручил дополнительно оборудовать спортзоны: боксерские мешки, столы для тенниса и памп-трек — до 1 октября. В планах и развитие яхт-клуба «Лагуна» с зоной отдыха и кафе.
На стрелковый тир выделили 100 миллионов рублей. Сейчас ремонтируют фасад и кровлю, готовят спортивные залы. Здесь появятся площадки для единоборств, тренажеры и зал для «Амурских тигриц».
«Мы возвращаем стрелковый тир хабаровчанам», — сказал глава региона.