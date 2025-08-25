Популярный рыбный рынок во Владивостоке пошел под снос: что произошло

В прокуратуре уточнили, что в ходе проверки были выявлены факты реализации контрафакта, организована доследственная проверка по факту незаконного предпринимательства и изъято более 100 кг продукции. Кроме того, было проверено соблюдение миграционного законодательства более чем 30 иностранными гражданами. В мэрии Владивостока напомнили, что легальная торговля возможна на двух официальных крытых рынках: «Сельхозрынок» на улице Прапорщика Комарова и «Владторгсервис» на улице Некрасовская.