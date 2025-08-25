Популярный рыбный рынок во Владивостоке пошел под снос: что произошло

«Надзорным ведомством совместно с правоохранительными органами, администрацией города и добровольческим отрядом “Тигр” проведены проверочные мероприятия на территории Спортивного рынка. В рамках проверки зафиксированы случаи незаконной торговли, реализации контрафактной продукции. В настоящее время осуществляется демонтаж самовольно возведенных конструкций на территории “Рыбного рынка”, владельцы которого своевременно уведомлены о планируемых мероприятиях», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Работы по сносу, начатые в пятницу, 22 августа, проводятся с привлечением тяжелой техники и при поддержке сотрудников полиции, бойцов отряда «Тигр-правопорядок» и предприятия «Содержание городских территорий». Отмечается, что продавцам заранее сообщили о необходимости вывезти свой товар в двухдневный срок.
В прокуратуре уточнили, что в ходе проверки были выявлены факты реализации контрафакта, организована доследственная проверка по факту незаконного предпринимательства и изъято более 100 кг продукции. Кроме того, было проверено соблюдение миграционного законодательства более чем 30 иностранными гражданами. В мэрии Владивостока напомнили, что легальная торговля возможна на двух официальных крытых рынках: «Сельхозрынок» на улице Прапорщика Комарова и «Владторгсервис» на улице Некрасовская.
Параллельно стало известно, что конкурсный управляющий компании «Буше» обратился в Арбитражный суд с ходатайством о запрете для администрации города на снос или вывоз имущества банкрота, в которое входят и объекты на Спортивной. Рассмотрение этого вопроса назначено на 27 августа.
Напомним, ранее в ходе рейда на вещевом рынке на улице Спортивной правоохранители задержали 10 иностранцев за нарушение миграционного законодательства.