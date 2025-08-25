С сентября изменятся правила расчёта заработной платы и надбавок

Изменятся также правила подсчёта среднего заработка для начисления отпускных, больничных и компенсаций. В расчёт будут включаться премии, надбавки и поощрения, при этом периоды болезни, декретные отпуска и простои производства, не зависящие от сотрудника, учитываться не будут.