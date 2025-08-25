С сентября изменятся правила расчёта заработной платы и надбавок

С сентября вступают в силу новые правила расчёта заработной платы и надбавок. Об этом пишет РБК.
Минимальная федеральная надбавка за ночные смены теперь составит 20% от часовой тарифной ставки или оклада. Ранее размер надбавки мог варьироваться в зависимости от локальных нормативных актов работодателя, теперь установлена единая минимальная планка для всех.
Изменятся также правила подсчёта среднего заработка для начисления отпускных, больничных и компенсаций. В расчёт будут включаться премии, надбавки и поощрения, при этом периоды болезни, декретные отпуска и простои производства, не зависящие от сотрудника, учитываться не будут.
Кроме того, выходное пособие будет рассчитываться исходя из среднего ежемесячного заработка за последние 12 месяцев.
С сентября также будут введены новые типовые формы трудовых договоров, а компании обязаны передавать обезличенные данные в государственную систему. Обновится формат чеков — в них появятся сведения о форме оплаты и идентификатор интернет-магазина или торговой площадки.