С 1 сентября аптеки Хабаровска должны предлагать дешёвые аналоги лекарств

Тем не менее, фармацевты и руководители аптечных организаций обязаны обеспечить информирование покупателей о наличии более дешёвых аналогов, если таковые имеются. Это требование направлено на повышение доступности лекарств для населения и соблюдение прав граждан на информацию о медицинских препаратах.