С 1 сентября аптеки Хабаровска должны предлагать дешёвые аналоги лекарств

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, обязывающие фармацевтов информировать покупателей о более дешёвых аналогах назначенных препаратов под угрозой штрафа от 100 000 до 200 000 рублей.
Эти изменения закреплены в приказе Минздрава России № 259н от 29 апреля 2025 года, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
В Хабаровском крае, где аптеки уже сталкиваются с проблемами дефицита лекарств и ограниченного ассортимента, внедрение новых правил может быть сложным. Отсутствие дешёвых аналогов на полках аптек и сложности с поставками могут затруднить выполнение новых требований.
Тем не менее, фармацевты и руководители аптечных организаций обязаны обеспечить информирование покупателей о наличии более дешёвых аналогов, если таковые имеются. Это требование направлено на повышение доступности лекарств для населения и соблюдение прав граждан на информацию о медицинских препаратах.
В Хабаровском крае, где государственные аптеки расширяют свою сеть, особенно в удалённых районах, новые правила могут способствовать улучшению доступности лекарств и повышению конкуренции среди аптечных организаций.
Однако важно отметить, что эффективное внедрение новых правил требует наличия достаточного ассортимента лекарств и эффективной логистики поставок. В противном случае, несмотря на законодательные инициативы, реальный доступ населения к более дешёвым аналогам может оставаться ограниченным.
Таким образом, с 1 сентября 2025 года фармацевты Хабаровского края будут обязаны информировать покупателей о более дешёвых аналогах лекарств, если таковые имеются, в соответствии с новыми правилами, установленными Минздравом России.