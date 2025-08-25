В России предрекли судьбу рубля из-за снижения ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки, которое проводится Центробанком в России, не вызовет девальвацию рубля. Наоборот, валюта РФ должна стабилизироваться, передает агентство «Прайм».
«Ставка снижается при замедлении инфляции. Соответственно, должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают», — говорится в прогнозе.
Эксперты отмечают, что снижение ставки приведет к оживлению экономики. Российская валюта должна окрепнуть.
Однако аналитики предупреждают, что при падении стоимости денег можно ожидать и замедления экономики в целом. Предлагается поиск других мер для ее роста.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.