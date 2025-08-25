Жители аварийного дома в Иркутске направили обращение Александру Бастрыкину

Дом, который признали аварийным ещё в 2023 году, находится в очень плохом состоянии. В нём нет нормального отопления зимой, часто отключается свет из-за старой проводки, а из канализационных колодцев во дворе и в подвалы течёт вода. Из-за сырости в квартирах растёт плесень.