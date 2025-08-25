Жители аварийного дома в Иркутске направили обращение Александру Бастрыкину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с аварийным домом в Иркутске. Поводом стало обращение местной жительницы, которая рассказала о проблемах её дома на улице 1-ой Горьковской. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.
«Дом не подключен к центральной канализационной системе, при этом обслуживание септиков не производится, в связи с чем сточными водами затапливаются придомовая территория и подвалы», — пишут в Следственном комитете Иркутской области.
Дом, который признали аварийным ещё в 2023 году, находится в очень плохом состоянии. В нём нет нормального отопления зимой, часто отключается свет из-за старой проводки, а из канализационных колодцев во дворе и в подвалы течёт вода. Из-за сырости в квартирах растёт плесень.
Жильцы много раз жаловались в разные инстанции, но их проблемы так и не решили. Теперь ситуацией займётся Следственный комитет, чтобы найти виновных в бездействии.